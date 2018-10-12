Gmbox.ru запустил конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"

Игровой портал Gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, при поддержке телеканалов "Е" и "Т24" запустил всероссийский конкурс "Ты — КиберкOMENтатор". Талантливые комментаторы со всей страны соревнуются за звание лучшего из лучших. Проявить ораторское мастерство и умение анализировать игровой процесс можно в таких дисциплинах как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA 18

Участники борются за тематические призы — гарнитуру Omen HP и игровой монитор Omen HP. Главный приз – пятьдесят тысяч рублей – получат победители конкурса в каждой игровой дисциплине.

Конкурс состоит из двух ступеней. На первом этапе участники записывают свой "каст" к отрывку из матча. А на втором этапе покажут способность анализировать игру, выявляя сильные и слабые стороны команд и объясняя, как профессионалам, так и новичкам, почему события развивались по тому или иному сценарию.

Оценивать работы будет авторитетное жюри. Оценки комментаторам Counter-Strike: Global Offensive проставит всеми любимая Елена Урусова (mEG), за FIFA 18 отвечает знаменитый футбольный комментатор Владимир Стогниенко, Dota 2 под надзором Алексея Nongrata Васильева, а работы по LoL оценит Алексей Genes1s Романов.

Наградить своих фаворитов смогут и зрители: 4 лидера по лайкам получат крутые наушники Omen HP!

Но главный приз – это, конечно, известность, возможность проявить себя и доказать, что именно ты достоин комментировать топовые соревнования по Dota 2, CS:GO, LoL или FIFA 18.

Конкурс стартовал, первые участники уже опубликовали свои работы. Не пропусти это!

А финал мы проведем в студии телеканала "Е", где в прямом эфире объявим имена победителей! Следи за событиями на TK.GMBOX.RU.