Журова объяснилась по поводу поездки в Нагорный Карабах

Депутат Государственной думы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что ее посещение Нагорного Карабаха не было официальным, это частная поездка, которая не связана с политикой, сообщает РИА Новости.

Журова рассказала, что была вначале в Армении, потом совершила поездку в Нагорный Карабах.

Так она прокомментировала обращение азербайджанских парламентариев российским коллегам, где они недоумевают по поводу визита в Нагорный Карабах Светланы Журовой, которая является первым заместителем думского председателя комитета по международным делам.

Ранее армянские средства массовой информации проинформировали общественность о том, что группа российских общественных деятелей и политиков посетила 7-8 октября непризнанную Нагорно-Карабахскую республику для участия в миротворческой акции "Женщины во имя мира" ​​​.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" граждан иностранных государств, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В ходе последующего военного конфликта руководство Азербайджана потеряло контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.