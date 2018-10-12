Порошенко: украинские военные готовы отражать российскую агрессию

Украинские вооруженные силы готовы к отражению российской агрессии на побережье Азовского моря. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook после тактических учений сил береговой охраны.

Президент также добавил, что украинские офицеры умеют планировать свои действия и управлять подразделениями разных видов и родов войск. Нынешние учения, пишет агентство ТАСС, — часть масштабной подготовки по усилению присутствия ВСУ в Азовском море. Кроме того, Украина планирует создать в этом регионе мощную корабельную группировку, вооруженную ракетами.

Ранее в Азовское море были переброшены буксир "Корец" и поисково-спасательное судно "Донбасс". Последнее может стать временным штабом для нового соединения украинского флота. Кроме того, в регион уже переброшены два катера "Гюрза-М", и планируются к отправке катера проекта "Кентавр".