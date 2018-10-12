Singapore Airlines выполнила самый протяженный в мире рейс

Без малого 17 с половиной часов провели на борту самолета Singapore Airlines пассажиры самого протяженного в мире регулярного беспосадочного рейса, который перевозчик выполнил в ночь на пятницу из родного Сингапура в Нью-Йорк, сообщает AFP. Приземление Airbus A350-900URL в аэропорту Newark Liberty сняли на видео.

"Я летаю для удовольствия. Я энтузиаст авиации", — признался 41-летний Пьер Мессаджо, одним из первых купивший билет на рейс.

Таких энтузиастов на борту было предостаточно. Так, 50-летний инженер Дэнни Онг признался, что после длительного перелета не намерен задерживаться в США, а обратным рейсом на том же самолете отправится на родину.

По первоначальным оценкам авиакомпании путешествие может занимать до 18 часов и 45 минут, притом что максимальное время, которое A350-900 в модификации сверхбольшой дальности может находиться в воздухе, достигает 20 часов. Но во время первого после пятилетнего перерыва полета покрыть расстояние в 16,7 тысячи километров удалось за 17 часов 25 минут.

До 2013 года самолеты Singapore Airlines на протяжении девяти лет летали по этому маршруту на четырехмоторном Airbus A340-500, но из-за подорожания топлива рейс оказался экономически невыгодным. Европейский концерн утверждает, что новый двухмоторный лайнер, который и выполнил перелет, сжигает на четверть меньше топлива, чем другие самолеты аналогичного размера. Он способен взять на борт до 161 пассажира: 67 в бизнес-классе и 94 — в эконом-премиум (привычного экономкласса тут попросту нет). На сей раз перелет совершили 150 пассажиров и 17 членов экипажа.

Стоимость билета в бизнес-класс составляет порядка 5,7 тысячи долларов, кресло в премиум-сегменте станет в сумму от 2,1 тысячи долларов.

До последнего времени лидером по сверхдальним перелетам на регулярной основе оставались Qatar Airlines, чьи самолеты "соединили" Доху и Окленд (14,5 тысячи километров).