Пятеро грабителей били и пытали депутата утюгом

Стали известны жуткие подробности нападения на дом воронежского депутата Александр Рыбенко в ночь на 12 октября в селе Щучье Лискинского района.

Как сообщают "Вести Воронеж", от рук бандитов пострадал только сам 53-летний депутат. Бандитов в масках было пятеро, они появились в особняке, где живет Рыбенко с семьей, внезапно.

Вскоре после полуночи хозяин дома услышал крик жены. В этот момент в комнате появились пять человек в маске. У одного из них был в руках пистолет, у другого — гвоздодер, у третьего – стяжки, похожие на наручники.

Бандиты пытали Рыбенко, требуя выдать им ценности. Депутата били и прижигали тело утюгом. По некоторым данным, сына и жену они при этом связали.

Из дома бандиты вынесли полмиллиона рублей, украшения из золота и другие ценности. Ущерб оценивается в 4 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по тяжкой статье о разбое организованной группой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Расследование этого резонансного дела взяла на контроль областная прокуратура.