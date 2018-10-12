В случае консервации МКС грозит судьба "Салюта-7"

Консервация Международной космической станции в случае, если ее покинет нынешний экипаж, а новый еще не сможет прилететь, чревата серьезными последствиями.

Как передает ТАСС, такое опасение высказал главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин.

Он подчеркнул, что еще ни разу МКС не ставился на консервацию, которая заключается в том, что отключаются все системы жизнеобеспечения, свет, частично отопление, снижается температура, чтобы не повышалась влажность и в итоге, станция работает в автоматическом режиме.

Маринин напомнил, что такое случилась со станцией "Мир" и это было очень опасно. Он отметил, что при отсутствии экипажа можно потерять космическую станцию, как это случилось с "Салютом-7".

Тем не менее, собеседник агентства выразил надежду на то, что худшего варианта удастся избежать, если, например, оставить нынешний экипаж, работающий на МКС, на орбите чуть подольше – не до декабря, а до февраля.

Тем временем российские специалисты обнаружили обломки первой, второй и третьей ступеней аварийной ракеты "Союз-ФГ" в Карагандинской области Казахстана – в 40 километрах от села Талап.

11 октября во время полета ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" произошла авария, в результате чего экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, перешел в режим баллистического спуска. Оба они были после приземления осмотрены врачами и направлены в Звездный городок в Подмосковье.

Данное ЧП случилось впервые за 35 лет с носителями данного типа.