Совет Европы заявил, что Россия нужна ему не из-за денег

Совет Европы заинтересован сохранить Россию в своем составе из-за взаимовыгодного сотрудничества в правовой сфере, заявил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд.

"Мы слышали, что Совет Европы просит Россию остаться из-за денег. Это неправда, это все не из-за денег и бюджета", — подчеркнул он.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что Россия сегодня не платит никаких взносов в бюджет Совета Европы. Уплата взносов была приостановлена в 2017 году, поскольку в 2014-м ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, и с той поры ситуация не изменилась.

Между тем, Ягланд заявил, что урегулирование кризиса между СЕ и Россией требует решения на политическом уровне, но решить вопрос следует еще до встречи глав МИД – членов Совета Европы в Хельсинки в мае 2019-го. Он отметил, что возможный выход РФ из СЕ может спровоцировать распад правовой системы на континенте.