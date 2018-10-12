Во дворе жилого дома в Воронеже сбили ребенка. Видео

Во дворе жилого дома в Воронеже был сбит ребенок, который внезапно выбежал перед двигающимся автомобилем из-за фургона, заслоняющего дорогу.

Автомобиль двигался достаточно быстро, и у водителя практически не было шансов предотвратить столкновение с неожиданно появившимся мальчиком.

Спустя доли секунды после столкновения автомобиль остановился как вкопанный. Ребенок в этот момент подлетел в воздух, а затем упал. После аварии мальчик самостоятельно поднялся на ноги и отошел на тротуар.

Мальчику повезло — он отделался лишь синяками и царапинами. Очевидцы сообщили, что водитель, а за рулем автомобиля находилась девушка, пошла со сбитым ребенком к нему домой поговорить с его родителями.

Сотрудники полиции сообщили местной прессе, что это ДТП отсутствует у них в базе: вероятно, родители сбитого ребенка и водитель смогли разойтись без шума и взаимных претензий.