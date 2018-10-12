Просто о сложном: масштабный фестиваль науки открывается в столице

В Москве открылся фестиваль науки NAUKA 0+. Его главная задача — рассказать о последних технологических достижениях простым языком. В программе — лекции нобелевских лауреатов, яркие научные эксперименты и интерактивные выставки. Форум будет проходить сразу на нескольких площадках. Первая — в Экспоцентре на Красной Пресне — уже принимает посетителей.

- Берем, например, пластиковую бутылку. Обязательно нужно снять крышку, и, как правило, ее надо сделать меньше.

Одна из самых актуальных тем — переработка мусора и сжигание отходов — в доступной игровой форме. Компания "РТ-инвест" впервые на фестивале, но уже активно знакомит аудиторию со своими разработками: это современные контейнеры для сухих, смешанных и опасных отходов. В пяти районах Подмосковья 800 таких баков уже стоят — в качестве эксперимента. Куда и что выбрасывать, зачем сортировать, а главное, что можно произвести из отходов, расскажут на интерактивных лекциях.

"Как раз дети воспринимают восторженно, и мы уже часто видим, что именно родители вместе с детьми подходят и начинают разделять отходы. Мы показываем всю цепочку по обращению с отходами, начинаем, конечно же, с раздельного сбора. Обязательно демонстрируем, что необходимо опасные отходы, такие как батарейки, градусники, лампы, электронные вещи какие-то, складывать отдельно", — говорит генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Другая площадка посвящена алюминию и технологиям, которые работают на его основе.

- Алюминий является очень хорошим проводником. Острые углы у алюминия являются точками стока тока, и там возникают молнии.

В Москве фестиваль уже в тринадцатый раз. В этом году достижений настолько много, что их пришлось делить на кластеры в зависимости от темы: медицина, химия, физика, робототехника, история.

- То есть, так живут северные народы?

- Да, так живут до сих пор — и достаточно успешно. Они постоянно каслают — перемещаются.

Модели чума рассказывают о жизни коренного населения Ямала.

"Мы здесь представляем частично экспедиционную жизнь, полевую жизнь, у нас есть и археология, геология, минералогия", — говорит ведущий научный сотрудник компании-разработчика Андрей Плеханов.

Архитектура и дизайн — еще один кластер: разработки в области строительства.

- Пенополиуретаны — это все-таки на данный момент один из самых главных теплоизоляторов. Это сэндвич-панели для строительства кровли, стен. Это холодильники.

Выделение газа, тепла, изменение агрегатного состояния — химические процессы на пальцах за несколько секунд объясняют на примере пенополиуретана.

Сегодня фестиваль только стартовал. В течение трех дней здесь, в Экспоцентре на Красной Пресне, а также еще на трех площадках будут выступать ученые, в том числе и нобелевские лауреаты. Обещают сеанс связи с МКС, соревнования роботов и научные шоу, включающие опыты и эксперименты.

Ежегодно событие объединяет 2,5 миллиона посетителей, неравнодушных к научным достижениям. Фестиваль продлится до 14 октября — в Экспоцентре, на площадках МГУ и Академии наук, в парке "Зарядье". А дальше поедет в регионы: на очереди — Мурманск и Красноярск.