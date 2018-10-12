"Всегда собираюсь жениться": Шнур прокомментировал свой визит в ЗАГС

Лидер группировки "Ленинград" прокомментировал видео, снятое посетителями петербургского ЗАГСа. На кадрах – Сергей Шнуров с таинственной блондинкой сидят за столом и будто бы заполняют какие-то бумаги.

Журналисты предположили, что Шнур собирается в четвертый раз сочетаться браком. Косвенно это подтвердили и люди из его окружения.

Сегодня музыкант в комментарии Пятому каналу ответил на эти сообщения в прессе, что впервые он собрался жениться, когда ему было пять лет.

Тогда, рассказал Шнур, у него была избранница из параллельной группы, и нынешняя подруга его, пошутил музыкант, "тоже из параллельной группы".

"Всегда я собираюсь жениться", -сообщил Шнур.

На вопрос, есть ли у него конкретная избранница, музыкант ответил, что она у него есть всегда.

Что же касается девушки, с которой Шнур был замечен в ЗАГСе, то, видимо, это 27-летняя Ольга Абрамова, известная как поэтесса Варвара, с которой музыкант появился на премии GQ "Человек года — 2018".