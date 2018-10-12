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Королевская семья Великобритании 1 час назад

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12 октября 201816:14

Внучка Елизаветы II вышла замуж. Фотолента

EPA

12 октября в Виндзорском дворце прошла церемония бракосочетания внучки королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Йоркской Евгении и 32-летнего Джека Бруксбэнка. На торжественной церемонии присутствовали члены королевской семьи, в том числе сама королева.

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