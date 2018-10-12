Депутат вызвался прожить на 3,5 тысячи в месяц
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко вызвался провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, чтобы доказать, что это невозможно.
"Я готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть", — сообщил РИА Новости народный избранник.
Меню и список магазинов, где нужно покупать дешевые продукты, депутат надеется получить в региональном Министерстве труда, занятости и миграции, глава которого Наталья Соколова ранее оказалась в центре скандала.
Министр вступила в перепалку с саратовскими депутатами, обсуждающими повышение размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Депутаты намерены были повысить месячный прожиточный минимум на 500 рублей, однако Соколова настаивала на сумме в 288 рублей.
По мнению министра, 3,5 тысячи рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей", и прожить на эту сумму в месяц вполне можно, так как "макарошки все время стоят одинаково". В ходе спора Соколова также предложила составить для Николая Бондаренко "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", в которые она обычно ходит. Правда, сама она отказалась придерживаться такой диеты, объяснив, что ей это "не по статусу".
Видеозапись данного спора была выложена на YouТube, где вызвала большой резонанс. После этого губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение об отставке Натальи Соколовой с должности министра.
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