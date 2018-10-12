Лондон отказался выдать россиян, обвиняемых в отмывании денег

Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Он подчеркнул, что граждане Российской Федерации, которых на родине ждет правосудие, продолжают преспокойно проживать на территории Соединенного Королевства.

Яковенко отметил, что Москва не понимает аргументации Лондона о том, что в случае экстрадиции этих людей в Россию их права могут быть нарушены. Он напомнил журналистам о том, что условия содержания в российских следственных изоляторах были многократно лично проверены представителями министерства юстиции Туманного Альбиона.

Дипломат подытожил, что, несмотря на неоднократные инспекционные визиты английских экспертов в СИЗО РФ и сделанные ими затем официальные доклады, позиция британских властей по этому вопросу остается прежней.