Пастор Брансон получил срок, но сразу был освобожден

Американский пастор Эндрю Брансон был приговорен в Турции к трем годам одному месяцу и 15 дням заключения, но суд засчитал время, которое пастор провел под домашним арестом и снял с него все меры пресечения, передает РИА Новости. Также пастору разрешили выезжать за границу.

В последнем слове Брансон подчеркнул, что любит Турцию и заявил о своей невиновности.

Эндрю Брансона обвиняли в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и последователями опального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турецкие власти считают, что сторонники Гюлена стояли во главе попытки госпереворота в 2016 году.