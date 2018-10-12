Парень, разозливший Кадырова, теперь убирает улицы Грозного

Молодой человек, который бросил жестяную банку в пассажира автобуса в Москве со словами "Ахмат — сила", приступил к работе в Чечне. Теперь он по предложению Рамзана Кадырова будет убирать улицы Грозного.

Как подтвердил ТАСС руководитель предприятия "Сурсад", отвечающего за уборку улиц Грозного, Хасан Асаков, 20-летний Турпал Хасиев уже приступил к своим обязанностям. Его определили в бригаду, выдали униформу. Молодой человек оформлен на эту работу официально.

Руководитель предприятия также сказал, что считает такую меру эффективным способом воспитания, и что Турпал полностью осознал свою ошибку. "Беседовал с ним сегодня в обед, абсолютно не считает, что по отношению к нему поступили незаслуженно", — добавил Асаков.

В Интернет на днях попало видео, на котором неизвестный бросает жестяную банку в пассажира автобуса. На запись немедленно отреагировал глава Чечни, призвавший хулигана немедленно прибыть к нему в Грозный вместе со своими родственниками. Позднее молодой человек принес извинения за свой поступок.