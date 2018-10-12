Вышеградская четверка не хочет принимать мигрантов, но готова помочь бедствующим странам

Для решения проблемы нелегальной миграции необходимо оказывать разнообразную помощь тем странам, откуда идут ее основные потоки, а не ждать беженцев в Европе.

Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам саммита уведомили мировую общественность президенты Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4).

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поскольку, на его взгляд, гражданская война в Сирии заканчивается, лучше помочь этой стране восстановить инфраструктуру, чем рассуждать о принудительном распределении по странам Евросоюза сирийских мигрантов, "большинство из которых все равно, так или иначе, окажется в Германии".

Его венгерский коллега Янош Адер, согласившись с доводами Земана, подчеркнул важность охраны границ Европейского Союза, которые должны, по его мнению, надежно охраняться, в том числе и от нелегальных беженцев.

Он отметил, что если своих сил у государств не хватит, можно обратиться за помощью в Frontex – агентство ЕС по безопасности внешних границ.

Глава Польши Анджей Дуда напомнил, что еще три года назад именно страны Вышеградской четверки первыми стали говорить о том, что оптимальным способом справиться с нелегальными беженцами является улучшение их жизни на исторической родине. Он призвал ужесточить борьбу с теми, кто зарабатывает огромные деньги на переправке людей в Европу, причем, не в страны V4, а в западную ее часть.

Словацкий президент Андрей Киска говорил о росте в Европе ксенофобии, экстремизма и национализма в Европе в последние годы. Он предложил не тратить время на излишние споры и стремиться к единению входящих в ЕС стран.

Саммит состоялся в словацком курортном городе Штрбске-Плесо.