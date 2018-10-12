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Нелегалы в Европе 35 минут назад
Вышеградская четверка не хочет принимать мигрантов, но готова помочь бедствующим странам
Для решения проблемы нелегальной миграции необходимо оказывать разнообразную помощь тем странам, откуда идут ее основные потоки, а не ждать беженцев в Европе.
Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам саммита уведомили мировую общественность президенты Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4).
Президент Чехии Милош Земан заявил, что поскольку, на его взгляд, гражданская война в Сирии заканчивается, лучше помочь этой стране восстановить инфраструктуру, чем рассуждать о принудительном распределении по странам Евросоюза сирийских мигрантов, "большинство из которых все равно, так или иначе, окажется в Германии".
Его венгерский коллега Янош Адер, согласившись с доводами Земана, подчеркнул важность охраны границ Европейского Союза, которые должны, по его мнению, надежно охраняться, в том числе и от нелегальных беженцев.
Он отметил, что если своих сил у государств не хватит, можно обратиться за помощью в Frontex – агентство ЕС по безопасности внешних границ.
Глава Польши Анджей Дуда напомнил, что еще три года назад именно страны Вышеградской четверки первыми стали говорить о том, что оптимальным способом справиться с нелегальными беженцами является улучшение их жизни на исторической родине. Он призвал ужесточить борьбу с теми, кто зарабатывает огромные деньги на переправке людей в Европу, причем, не в страны V4, а в западную ее часть.
Словацкий президент Андрей Киска говорил о росте в Европе ксенофобии, экстремизма и национализма в Европе в последние годы. Он предложил не тратить время на излишние споры и стремиться к единению входящих в ЕС стран.
Саммит состоялся в словацком курортном городе Штрбске-Плесо.
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