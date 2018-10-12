Воронежского депутата, его жену и сына избили впятером и ограбили

В ночь на пятницу в дом депутата воронежской областной думы ворвались неизвестные, избили самого народного избранника, а также его жену и сына, передает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина проснулся от крика жены и увидел, что в комнате находятся пятеро неизвестных, у одного из них был пистолет. После того, как депутата и его семью избили, их связали и потребовали отдать им деньги и ценное имущество. В итоге преступники забрали 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на крупную сумму.

Возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ пишут, что от грабителей пострадал депутат-единоросс Александр Рыбенко.