Ватикан не будет контактировать с неканонической УПЦ

Ватикан не вмешивается в дела православия, но поддерживать контакт с неканонический церквями на Украине не собирается. "Уже ясно, что с той церковью, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет", — подчеркнули ТАСС в Ватикане.

Ранее стало известно, что Синод Константинопольской церкви приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.