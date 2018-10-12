Овчинина и Хейга двое суток будут обследовать врачи

В Казахстане обнаружены и собраны все ступени потерпевшей аварию ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщили в местном МВД. Спускаемую капсулу "Союза" доставили в РКК "Энергия", ее уже изучают. По предварительным данным, расследование аварии должно завершиться до 20 октября. Пока основной версией остается несрабатывание пиропатрона для разделения ступеней, отчего один из блоков не отделился вовремя. Тем временем экипаж аварийного "Союза" сегодня прибыл в Звездный городок. Алексея Овчинина и Ника Хейга двое суток будут обследовать врачи.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг пройдут курс реабилитации. Оба пилота приземлились в аэропорту Чкаловский. Ближайшие несколько дней они проведут в Звездном городке. Там их ждали родные и близкие.

Сразу после приземления глава Роскосмоса опубликовал фотографию с космонавтами. На подмосковный аэродром Чкаловский их доставили спецобортом. Для Алексея Овчинина этот полет в космос должен был стать вторым в карьере. Россиянин уже был в составе МКС и командовал экипажем. Американец Ник Хейг летел впервые. Шанс попасть на орбиту есть у обоих.

Родственники Овчинина позже расскажут, что еще до старта были нехорошие предчувствия. Трагедии удалось избежать благодаря разработке отечественных инженеров. После того, как на третей минуте двигатели второй ступени отказали, жизни пилотов спасла спасательная аварийная система. Главный вывод медиков: оба космонавта смогут продолжить карьеру и снова летать в космос.

Спасательная аварийная система сработала безукоризненно. После того как отказал двигатель, капсула с космонавтами отделилась от ракеты и приземлилась в Казахстане. Впервые за последние тридцать пять лет пилотируемый полет оказался сорван из-за российской ракеты. "Союз ФГ" отказал впервые за время эксплуатации. В причинах сейчас разбираются эксперты государственной комиссии.

Авария внесет коррективы и в программу на самой МКС. Не только сорваны научные эксперименты и не доставлен груз. Россияне пока не смогут детально изучить загадочные отверстия на корпусе корабля. Выход в открытый космос переносится на неопределенный срок. С борта Международной станции тоже внимательно следили за неудачным пуском. Немецкий астронавт из космоса сфотографировал момент аварии и отстыковки капсулы.

Место падения деталей ракеты сейчас изучают специалисты. Найдены почти все необходимые фрагменты. За расследованием следят американские и европейские коллеги. Попасть на борт Международной космической станции пока можно только на российском "Союзе".

Сейчас на орбите находятся три члена экипажа МКС. В случае, если они вернутся на Землю, а смена не прилетит, станцию придется заморозить. Когда состоится следующий старт с космонавтами на борту — точно не известно. По правилам, пока специалисты разберутся в причинах аварии, люди не смогут полететь в космос.

По факту крушения ракеты Следственный комитет возбудил уголовное дело. Первые выводы госкомиссия должна будет представить в конце октября.