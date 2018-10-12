Защитник "РБ Лейпциг" Вилли Орбан сделал выбор в пользу сборной Венгрии

Капитан "РБ Лейпциг" Вилли Орбан принял решение выступать за сборную Венгрии. Бывший защитник молодежной сборной Германии тренируется с венгерской командой.

Вилли Орбан родился в Германии, но является венгром по национальности. Он выступал за различные немецкие сборные, но не привлекался в первую команду. На протяжении нескольких лет Орбан отказывался от приглашения сборной Венгрии.

Но после того, как капитан "красных быков" не попал в заявку сборной Германии для участия в чемпионате мира, Вилли решил согласиться играть за национальную команду своей исторической родины. 27-летний футболист провел несколько тренировок в составе сборной Венгрии и намерен помочь ей в отборочном турнире чемпионата Европы-2000.