Порошенко выдал Хабаровский мост за украинский "перспективный проект"

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал болгарскому премьеру Бойко Борисову "перспективный проект" моста через Дунай. Правда, на фото были представлены виды Хабаровского моста через Амур, причем с того же ракурса, что и на купюре в 5 тысяч рублей, рассказал севастопольский блогер Борис Рожин.

Порошенко рассказывал Борисову о вариантах для европейского маршрута Е87. По словам Рожина, картинку, поленившись что-то нарисовать, "просто взяли из Интернета" и использовали для официальной презентации.

Открытый в 1916 году мост называют еще Амурским чудом. Его длина составляет 3,89 километра, по мосту едут как автомобили, так и поезда.