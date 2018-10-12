Москва считает, что Вашингтон стремится разрушить "Минск"

Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миротворцах в Донбассе работают на разрушение ранее достигнутых минских договоренностей, считают в МИД России.

Ранее Волкер выразил несогласие с российским предложением о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению спецпредставителя США, это "сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях". Поэтому Запад хочет видеть на Украине "полноценные миротворческие силы".

В связи с этим в МИД РФ отметили, что Волкер "явно не помогает урегулированию конфликта, вызванного государственным переворотом на Украине в 2014 году при поддержке Вашингтона". В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что минские соглашения заключались при участии представителей ДНР и ЛНР, которые являются такими же сторонами этих соглашений, как и Киев.

"Выступая на словах за минские соглашения, Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН", — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

По мнению дипломатов, появление миротворцев в регионе направлено на последующую принудительную передачу Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения.