Австрийский политик получил два года за фото Гитлера

В Инсбруке к тюремному заключению приговорили бывшего чиновника из правой Австрийской партии свободы, который с помощью мессенджера WhatsApp рассылал однопартийцам и друзьям фотографии Адольфа Гитлера. Политик получил два года тюрьмы, 16 месяцев из которых — условно. В Австрии с конца 1940-х годов действует закон о запрете пропаганды и возрождения идей национал-социализма, нацистских организаций и символики.

Как уточняет ТАСС, 50-летний австриец рассылал по своим контактам фотографии Гитлера с шутливым слоганом в группе под названием "Наша борьба". На одной из картинок был изображен главарь Третьего рейха с припиской "Разыскивается. Пропал с 1945 года. Адольф, отзовись. Ты нужен Германии. Твой немецкий народ".

История переписки была предана огласке одним из тирольских блоггеров. В результате экс-чиновником занялась полиция.