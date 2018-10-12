Арестован еще один сообщник Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы выбрал меру пресечения для еще одного фигуранта событий, связанных с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Александр Протасовицкий задержан до 8 декабря 2018 года.

Александру Протасовицкому предъявлены обвинения по статье 213, часть 2 УК РФ "хулиганство". Арест Протасовицкго подтвердила агентству Интерфакс пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Протасовицкий стал четвертым задержанным по делу о двух драках, учиненных Кокриным и Мамаевым утром 8 октября. Ранее были взяты под стражу сами футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл.