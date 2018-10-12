Украина решила уточнить координаты границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству в течение месяца внести в Верховную раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне страны, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с РФ.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в указе главы государства, который кроме того поручил кабинету министров срочно создать межведомственный координационный орган для подготовки правовой позиции относительно привлечения России к ответственности за якобы "вооруженную агрессию против Украины".

Министры также ответственны теперь за мониторинг экологической обстановки на севере Крыма и информационную реинтеграцию полуострова.

Кроме того правительство должно проанализировать экономическую деятельность Украины в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе, а затем принять меры для стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и привлечения инвестиций.

Отдельное поручение от Порошенко министерству иностранных дел Украины – оно должно проинформировать секретариат Организации Объединенных Наций и РФ о координатах государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском и Чёрном морях и Керченском проливе, которые будут определены.