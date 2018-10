Питер Джексон снял цветную документалку о Первой мировой

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон завершил работу над 90-минутным цветным фильмом о Первой мировой войне "They Shall Not Grow Old" ("Они не состарятся"). Джексон отреставрировал пленки, которые хранились в в Имперском военном музее Лондона, сообщает BBC.

Картина названа по строчке из стихотворения Лоуренса Биньона "Павшим".

В ходе работы над фильмом коллеги Джексона раскрасили более 100 часов архивного материала. Режиссер тщательно изучал весь имевшиеся фото и кадры хроники, чтобы подобрать правильные цвета.

По словам режиссера, ему приходилось работать с крайне хрупким материалом – за сто лет пленка выцвела и пересохла. Пришлось проделать практически ювелирную работу по ее восстановлению.

Фильм озвучили голосами 120 ветеранов войны, записанных для другого проекта в 1964 году.

Картину "They Shall Not Grow Old" покажут в формате 3D 16 октября на Лондонском кинофестивале в Британском киноинституте.