США ограничили экспорт ядерных технологий в Китай

Американские власти ограничили экспорт ядерных технологий в Китай. Вашингтон решил, что Пекин хочет получить незаконный доступ к технологиям и неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны, пишет The Wall Street Journal.

Полного запрета на поставки нет, но теперь США будут требовать больше гарантий, что технологии используются по назначению. По каждой сделке с китайской госкомпанией China General Nuclear Power Co будет приниматься отдельное решение.

Новые ограничения – еще один способ надавить на Китай, с которым у США отношения становятся все хуже. В 2017 году США экспортировали в Китай ядерные технологии на сумму около 170 миллионов долларов.