12 октября 201818:52
США ограничили экспорт ядерных технологий в Китай
Американские власти ограничили экспорт ядерных технологий в Китай. Вашингтон решил, что Пекин хочет получить незаконный доступ к технологиям и неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны, пишет The Wall Street Journal.
Полного запрета на поставки нет, но теперь США будут требовать больше гарантий, что технологии используются по назначению. По каждой сделке с китайской госкомпанией China General Nuclear Power Co будет приниматься отдельное решение.
Новые ограничения – еще один способ надавить на Китай, с которым у США отношения становятся все хуже. В 2017 году США экспортировали в Китай ядерные технологии на сумму около 170 миллионов долларов.
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