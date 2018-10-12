Развитие Дальнего Востока станет национальной программой

Владимир Путин поручил в течение года разработать и представить общенациональную программу по глобальному развитию региона на ближайшие 5 лет и на перспективу до 2035 года.

Поручение адресовано максимально широкому кругу исполнителей. От Правительства РФ, до руководства госкорпораций, а также просто " заинтересованные организации, общественные и деловые объединения" – все привлекаются к исполнению поручения.

Некоторые направления президент обозначил уже в самом поручении. Так уже до 1 декабря этого года, то есть всего за полтора месяца Правительство России совместно с АСИ (Агентством стратегических инициатив) должно выработать концепцию создания на базе "Дальневосточного федерального университета" некоего "образовательного проекта в сфере управления в цифровой экономике".

Он должен быть ориентирован в первую очередь на обучение сотрудников госорганов власти, а также предпринимателей Дальнего Востока. Однако в поручении отдельно указано, что такой проект должен впоследствии быть масштабирован на другие субъекты Российской Федерации.

Дальневосточному университету и острову Русский отводится и ещё одна роль. Там планируется создать крупный научно-технологический центр. Примерные параметры уже обозначены.

Он будет иметь формат технопарка, включать в себя центр по обработке "больших" данных и кластер, отвечающий за информационную безопасность.

Самому острову Русский, по указанию президента, должен быть придан особый правовой статус.

Отдельным пунктом Правительству РФ поручается согласовать с такими компаниями, как "Газпром", "Роснефть", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России" и многими другими условия и сроки размещения на Русском подразделений этих компаний, занимающихся научными исследованиями и разработками.

Что же касается развития всего региона, то ключевые направления, которые как раз и предстоит подробно разработать за год, Путин обозначал уже многократно. Последний раз речь о национальной программе развития зашла на Восточном экономическом форуме.

И, похоже, что ключевым ориентиром для Дальнего Востока станет его демографическое развитие. С прицелом на выполнение именно этой задачи Правительство РФ в кооперации с региональными структурами будет вырабатывать стратегию последовательных шагов в таких сферах, как обеспечение жильём и сопряжённой с ней областью ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры в регионе и кардинальное улучшение сообщения Дальнего Востока с любыми субъектами на территории всей России. В круг задач, наверняка войдут и проекты в области здравоохранения, спорта и культуры.