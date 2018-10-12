Из-за АЧС три французских департамента огородят забором
Власти Франции решили принять экстренные меры для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней на территории страны.
Как передает ТАСС, об этом сообщило издание Ouest-France, подчеркнув, что 13 октября на границе с Бельгией, где ранее были зафиксированы случаи этого заболевания, будет возведен специальный забор, позволяющий ограничить передвижение животных.
Забор будет построен вдоль французских департаментов Мёз, Мёрт и Мозель и Арденны. Помимо этого на северо-западе Франции создается зона повышенного контроля. В префектуре департамента Мёрт и Мозель сообщили, что до 20 октября "в 41 коммуне запрещается передвижение людей, все виды досуга и спорта — прогулки, скалолазание, собирательство".
В конце сентября 2018 года Еврокомиссия проинформировала общественность о том, что факты африканской чумы свиней выявлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Бельгии и Болгарии.
Власти Бельгии в качестве превентивной меры приняли решение забить четыре тысячи свиней в фермерских хозяйствах на юге страны, где зафиксированы несколько случаев этого заболевания.
Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.
Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо, а в будущем возможно увеличение его разновидностей.
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