Умерла актриса Маргарита Юрьева

В Москве на 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Маргарита Юрьева, многие годы проработавшая сначала во МХАТе, а после во МХАТе имени Горького.

"После тяжелой болезни скончалась народная артистка СССР Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МХАТа им. Горького.

Гражданская панихида состоится в фойе театра 16 октября.

Маргарита Юрьева родилась 11 мая 1925 года в городе Подольске Московской области. В 1947 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу театра. Ее дебютом на этой сцене стала роль Эдит в спектакле "Домби и сын" по роману Диккенса. Самыми знаменитыми работами Юрьевой стали роли Анны Карениной и Маши в чеховских "Трех сестрах". В 1987 году после раскола театра на две труппы Юрьева стала работать с Татьяной Дорониной во вновь образованном МХАТе им. Горького.

"Человек высокой театральной культуры, широкой образованности, Маргарита Валентиновна стала легендой Художественного театра, высоко несла звание русской драматической актрисы", — отметили в театре, добавив, что Юрьева до последних дней, пока позволяло здоровье, продолжала выступать на сцене.