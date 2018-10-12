Лукашенко прокатил Путина на раритетном внедорожнике и накормил драниками

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера и в агрогородке Александрия Шкловского района отведали национальные угощения из печи — блины и драники.

Как сообщает РИА Новости, президенты России и Белоруссии осмотрели дом, где рос Александр Лукашенко, прогулялись по деревне, а затем побывали у Трофимова родника, который в свое время обустроил дед президента — плотник Трофим. Лидеры попили из источника воды, которая считается целебной.

Во время поездки президенты передвигались на автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска, который управлял лично Александр Лукашенко.

Ранее лидеры государств приняли участие в Форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве.