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Церковный раскол на Украине 1 час назад

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12 октября 201821:00 Александр Балицкий

Детонатор украинской автокефалии: православные возмущены, а Порошенко празднует победу

Православные клирики всего мира реагируют на решение Константинополя запустить процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви и снять анафему с раскольника Филарета. Решение уже осудили представители церквей Болгарии, Эстонии, а также Чехии и Словакии. "Варфоломей собирает отступников", — такова оценка Абхазской церкви. Украинская церковь Московского патриархата тоже заявила, что не меняет своего отношения к раскольникам. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Константинополя провокациями при прямой публичной поддержке из Вашингтона. Самой автокефалии еще нет, но главный проситель — президент Украины Петр Порошенко — уже торжествует. И, видимо, на радостях, дал военным отмашку применять в Донбассе все имеющееся у них оружие.

Со склонов Киево-Печерской лавры возносятся молитвы за мир. Прихожане Украинской православной церкви в тревожном ожидании. 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который националисты объявили днем создания повстанческой армии, здесь снова не исключают провокаций и того, что люди в масках, прикрываясь решением Константинополя, попробуют занять святое для православных место.

- Им нужна лавра, им ничего не надо больше, им нужна власть и лавра!

Украинские верующие, конечно, следили за новостями из Стамбула, где Фанарский Синод хоть и отложил решение об автокефалии, но шаг навстречу легализации раскола сделал. Президент Порошенко в ночи развернул трибуну прямо на летном поле и тут же принялся поздравлять.

"Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами", — заявил Петр Порошенко.

А потом бросился в объятия самопровозглашенного киевского патриарха Филарета, с которого Константинополь снял анафему, которой раскольника предали еще в 1997 году.

Такого, чтобы Константинопольский патриархат так явно и агрессивно вмешивался в дела других поместных самостоятельных церквей — а украинская церковь является частью единой канонической Русской православной церкви — в истории не было. Одним росчерком пера Фанар и его иерархи отменили юридическую силу подписанного своими же предшественниками Синодального письма 1686 года, предоставлявшего Московскому патриарху право назначать митрополита Киевского.

"Вчерашнее решение — попытка подорвать, уничтожить каноническое строение Православной церкви, поскольку это беспрецедентно грубое неканоническое действие", — считает Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Каждый епископ при рукоположении дает присягу, что он не будет вмешиваться в дела другой епархии. И мы видим, что представители Константинопольского патриархата грубо нарушают эту присягу и ряд других канонических норм, по которым живут православные церкви во всем православном мире", — объясняет Климент, глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский.

Но лжепатриарха Филарета и его адептов канонические нормы православия не интересовали никогда. Самозваный предстоятель объявляет о Всеукраинском соборе. Не важно, что Украинская православная церковь, чьи прихожане — миллионы украинцев — от участия отказалась.

Понимали ли адепты Филарета, что аплодируют они не только возможной автокефалии? Ведь Томос Киеву от Константинополя — это, говоря церковным языком, еще и ставропигия. Проще говоря, полная зависимость и контроль. И о какой тогда свободе и независимости говорили Порошенко и его свита?

"Сегодня мы независимая церковь, у нас есть синод, собор, суд, а они хотят сделать нас рабами Стамбула. И они это сделают. Поэтому Филарет ничего не выиграл, а потерял все, что можно. И опять будет разброд и шатание, и опять будет виновна Москва, опять будет виноваты верующие Украины, а безбожники будут торжествовать свою победу – временную", — говорит Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

О том, что Константинопольский синод провоцирует разделения и расколы, говорят во всем православном мире. Болгарские иерархи призывают решать вопросы об украинской автокефалии исключительно на Всеправославном соборе. Вот и митрополит Чешских земель и Словакии призвал к каноническому единству: "Мировое православие признает единственного канонического предстоятеля Украинской православной церкви — блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Любая попытка легализовать украинских раскольников со стороны государственной власти должна быть решительно осуждена всеми предстоятелями поместных православных церквей".

Решения Константинополя не могут быть приняты Украинской православной церковью и находящейся с нею в духовном единстве Русской православной церковью. На заседании Синода РПЦ, который пройдет в Минске на следующей неделе, объявят об ответных мерах. Официальный Киев, тем временем, уже готовит почву для гонений.

"Уже часто звучат со стороны радикальных различных сил и национально настроенных организаций применять силу. Вчера министр иностранных дел Климкин заявил, что нашей церкви не место в Украине. Я не знаю, какой еще министр европейский может делать такие заявления в отношении миллионов граждан своей страны", — заявляет Климент, глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский.

То, что слова министра будут восприняты украинскими националистами на ура, можно не сомневаться. Именно Филарет и его раскольники разжигают на Украине войну и ненависть. С таким духовным наставником уже и не удивительно, что сегодня Порошенко отдал вооруженным силам Незалежной новый приказ: открывать огонь в Донбассе из всех имеющихся орудий.

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