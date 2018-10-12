Курская область и Башкирия: кому президент предложил принять эстафету

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил руководству Курской области исполняющего обязанности губернатора Романа Старовойта. Президент назначил его на место Александра Михайлова, который накануне объявил о досрочной отставке. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров будет представлен завтра. Он сменит Рустэма Хамитова, ранее также покинувшего пост.

Они уже отправились на новое место работы. Роман Старовойт — в Курскую область, его представляет полпред президента. До этого Старовойт успел обсудить дела в регионе с предшественником Александром Михайловым. "Отрадно осознавать, что сегодня острых, прямо вот горящих, проблем нет, — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области. — Несмотря на то, что и подготовка к зиме идет, и сборка урожая. Это радует, у нас хорошая база для того, чтобы начать прорывные какие-то моменты, которые требует от нас президент и майский указ".

Об эмоциях и планах на посту временного главы региона высказался и Радий Хабиров. Он теперь руководит Башкирской республикой, вместо Рустэма Хамитова. "Это огромная ответственность и для себя я вижу самое главное сейчас — оправдать доверие президента, — говорит временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан. — И, конечно, сделать так, чтобы мои силы, мои знания, мой опыт помог нашим людям в Башкортостане жить лучше".

Встречу-назначение с новыми руководителями регионов Владимир Путин провел накануне поздно вечером. Обоих президент направляет в регионы, с которыми они тесно связаны. Роман Старовойт родился в Курске, 46 лет назад. Учился в Ленинграде. Занимался бизнесом. С 2005 года — на госслужбе. Сначала — в северной столице, затем — в Москве, в аппарате правительства. Последние 6 лет Роман Старовойт возглавлял "Росавтодор". Под его руководством строились дороги федерального значения, многочисленные региональные участки.

Хобби Старовойта — бег. Он давал старт забегу по трассе "Формулы-1" и сам участвует в марафоне в пользу детей с тяжелыми заболеванием, сторонник благотворительности и здорового образа жизни. Даже выигрывал "Лыжню России". "Это отличный шанс показать себя, проявить себя как спортсмен, — говорил руководитель Федерального дорожного агентства. — Заняться собственным здоровьем и здоровьем всего коллектива".

Спортивный характер — явный плюс для управленца. Так, временный глава Башкирии, Радий Хабиров — кандидат в мастера спорта по борьбе. Легко нашел общий язык с красногорским депутатом Джефом Монсоном, американским бойцом, получившим российское гражданство. Еще когда сам был мэром Красногорска. Борьбой Хабиров начал заниматься в детстве, в Башкирии.

Вообще значительная часть жизни Радия Хабирова связана с Башкирией. Там родился, учился, защитил кандидатскую, преподавал. Возглавлял администрацию президента республики. Затем — Москва. Работал в Управлении по внутренней политике.

И Хабиров, и Старовойт обучались по программе кадрового президентского резерва. Политологи часто называли их претендентами на губернаторские кресла в родных регионах. Сейчас у исполняющих обязанности глав регионов появилась возможность проявить себя.