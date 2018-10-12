Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"

Павел Мамаев и Александр Кокорин помещены в СИЗО "Бутырка", а Мамаев даже успел получить первую передачу. Накануне Тверской суд арестовал футболистов до 8 декабря по подозрению в хулиганстве и побоях. Вместе с ними был арестован и младший брат Кокорина. По мнению следствия, он также участвовал в драках в центре Москвы, к которым оказались причастны игроки. Сегодня суд сообщил об аресте еще одного фигуранта.

Последнюю ночь на свободе они проводили, не только размахивая кулаками, но и разбрасываясь деньгами. На мягких диванах в стриптиз-баре оставили несколько среднестатистических зарплат, а теперь спят на жестких нарах Бутырского изолятора.

Футбольный дуэт Кокорин-Мамаев разбит. Александра посадили с неплательщиком алиментов, его брата — к подозреваемому в мошенничестве, а Павла — к фигуранту дела о краже. С прессой они не общаются. Привыкают.

Реальность, в которой нужно научиться жить заново, 4 квадратных метра, полагающихся подследственному по закону. Столы прикручены к полу, кровати передвигать нельзя, чтобы просто приоткрыть окно, нужно обратиться к сотруднику СИЗО.

Никаких спецкамер с евроремонтом нет даже за деньги. На них можно купить только телевизор или, например, холодильник, как это сделал Мамаев — ему пришла первая передача от близких.

"Сладости, сухари, лапша заварная и так далее", — рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Такие условия — предел мечтаний любого заключенного, но только не футболиста. Для статьи "Хулиганство" мера пресечения самая обычная. У чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избивали стулом, проблемы со здоровьем.

"Изначально у него диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Это такая травма, которая развивается в динамике", — рассказывает адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина.

Алана Мамаева, супруга Павла Мамаева, напугана: сначала угрозы — если не заплатит, у мужа будут проблемы в СИЗО — и неизвестно, будут ли деньги, футбольное будущее супруга под вопросом. В материалах дела есть показания об оскорблении на национальной почве.

"Попытки разжигания межнациональной розни или еще что-то и принимается решение о дисквалификации на 6 месяцев и более. Клубы без компенсации могут расторгнуть контракты без проблем", — объясняет Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву.

Под угрозой и другие контракты. В Пулкове на рекламных баннерах Кокорина уже заменили.

Итогов расследования футболисты будут ждать за решеткой еще как минимум 2 месяца. Хорошо, что сидят именно в Бутырке, поясняет Виктор Батурин. После суда о мошенничестве он тоже попал сюда.

"Я местную пищу ел — она очень приличная! Чего-то страшного и пугающего там не происходит, все как в больнице примерно", — рассказывает бизнесмен Виктор Батурин.

Оценить бутырские завтраки совсем скоро сможет и еще один участник драки — игрок любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий. Его арестовали в Тверском суде и скоро привезут в СИЗО.