Рейд Роспотребнадзора: в каких условиях готовят московскую шаурму

Вопрос – "Что делала ваша шаурма утром — мяукала или гавкала?" -, с некоторых пор в Москве непраздный. И однажды после ответа терпение покупателей лопнуло. Роспотребнадзор всерьез начал бить тревогу и отправился в рейд, захватив с собой журналистов, которых изготовители шаурмы не переваривают.

Хозяин киоска с шаурмой расхваливает свой товар и даже предлагает снять пробу инспекторам Роспотребнадзора. Уверяет, мясо свежайшее. Однако в киоске нет охлаждаемой витрины для овощной начинки и нормального холодильника для мяса. Составлен протокол, помещение опечатывают. Хозяин вроде бы не возражает. Но неожиданно словно по команде съемочную группу "Вестей" и инспекторов Роспотребнадзора окружают несколько мужчин. Экзальтированные незнакомцы представляются местными любителями шаурмы. И требуют не закрывать точку общепита.

Любитель шаурмы до того разоткровенничался, что неожиданно выдал хозяина киоска. Мясо куплено не на Белгородчине, а на соседнем рынке — с рук. Другой мужчина, лихо припарковавшись на тротуаре, про шаурму и курицу не говорил ни слова — он просто закрывал объектив и угрожал. В опечатанном киоске, тем временем, не таясь, продолжали заворачивать шаурму. Пришлось вызвать полицию.

Рейд в Юго-Восточном округе тоже начался со звонка в полицию. Продавец шаурмы, увидев инспекторов Роспотребнадзора, бросил куриный гриль и убежал. Отпер входную дверь и тем самым спас подгоравшую шаурму подоспевший хозяин киоска. Инспекторы принялись считать нарушения. В помещении нет рукомойника, продукты хранятся вперемешку со стройматериалами. В итоге хозяин сбегает вслед за продавцом.

В каких условиях жарят курицу в других киосках еще одного бизнесмена неизвестно. Но его киоск на Волгоградском проспекте инспекторы уже опечатывали, две недели назад. "Был установлен факт срыва печати, и возобновление эксплуатации данных помещений с теми же нарушениями санитарных правил", — сообщает главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО.

Протоколы о нарушениях направят в суд. Обычно в таких случаях деятельность торговой точки приостанавливают на срок до трех месяцев с предписанием устранить нарушения.