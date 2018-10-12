Женщины в Южной Корее устраивают митинги против скрытых камер

Жительницы Сеула устраивают массовые митинги под лозунгом: "Моя жизнь – не ваше порно". Женщины в Южной Корее, стране, занимающей первое место в мире по скорости Интернета и количеству гаджетов на душу населения, устали от того, что их постоянно снимают и выкладывают получившиеся видео на порносайты, сообщает Die Zeit.

По словам гражданок Южной Кореи, они находятся под круглосуточным наблюдением. Женщины не могут почувствовать себя в безопасности не только на улице, но и в общественных уборных или на пляже. В стране, занимающей первое место в мире по гаджетам, камеры встроены не только в смартфоны, но и в авторучки, флэшки и даже обычные бутылки для воды. Приобрести такой прибор для скрытого наблюдения не составляет никаких проблем.

Жительницы Южной Кореи начали все чаще находить ролики со своим участием на запрещенных в стране порносайтах, к которым, однако, легко получить доступ с помощью прокси-серверов.

"К таким видео относятся не только съемки половых актов, но и кадры с женщинами в коротких юбках на улице или в купальниках на пляже", — рассказал один из сотрудников полиции, расследующий одно из тысяч дел по незаконной съемке.

Согласно полицейской статистике, за последние 5 лет ежегодно происходило более 6 тысяч инцидентов с использованием скрытых камер. Едва ли не в 90 процентах случаев жертвами злоумышленников становились женщины.

В 2006 году около 3,6 процента совершенных в стране сексуальных преступлений были связаны с использованием скрытых камер. В 2015 году их стало более 24,9 процента.

Власти Сеула заявили, что направили 8 тысяч человек инспектировать общественные туалеты на предмет скрытых камер, однако женщины считают, что этого недостаточно. Гражданки Южной Кореи требуют ограничить продажу скрытых камер и ввести более серьезные наказания за незаконную съемку.