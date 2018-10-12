Футболисты сборных России и Турции прибыли в Сочи

Сборные России и Турции встретятся в воскресенье в третьем туре Лиги наций. В пятницу обе команды прибыли в Сочи, где пройдет матч.

Первыми в Сочи прилетели гости – футболисты сборной Турции. Турки поселились в Имеретинской низменности, недалеко от стадиона "Фишт". В субботу команда проведет тренировку под руководством тренера Мирчи Луческу.

Вслед за сборной Турции в сочинском аэропорту произвел посадку самолет с футболистами сборной России. Матч пройдет в воскресенье на стадионе "Фишт". Начало встречи в 19.00.