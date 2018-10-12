Голограмма Эми Уайнхаус поедет в тур в 2019 году

Отец покойной певицы Эми Уайнхаус, скончавшейся на 28-м году жизни в 2011 году, разрешил использовать образ дочери в "голограмма-туре", который состоится в 2019 году. Голос артистки будет звучать в записи. Фонограмме собирается подпевать и подыгрывать команда музыкантов, сообщает CNN.

Митч Уайнхаус заявил, что будущий тур – единственная возможность вновь увидеть Эми на сцене.

"Мы все этого хотим. Благодаря технологиям, мы сможем продолжить дело моей дочери. Кроме того, мы сможем собрать денег для нашего фонда", — заявил отец покойной артистки.

По словам Уайнхауса, прибыль, полученная в ходе выступлений голограммы, пойдет в благотворительный фонд Amy Winehouse Foundation, который занимается профилактикой алкогольной и наркотической зависимости у подростков.

"Голограмма-тур" Эми Уайнхаус назначен на осень 2019 года.

Это далеко не первый случай использования голограммы в поп-концертах. В 2012 году таким образом удалось "воскресить" рэпера Тупака, в 2014-м – Майкла Джексона, а в 2018-м – Принса.