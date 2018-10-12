Стал известен доход экс-министра, призвавшей россиян питаться макаронами с курицей

Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, отправленная в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума, согласно декларации за 2017 год, увеличила доходы почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте правительства области, согласно которым, в 2017 году доход чиновницы составлял 1,75 миллиона рублей.

Соколова стала известной на всю страну после того, как на Youtube появилось видео ее спора с депутатом областной думы от КПРФ Николая Бондаренко о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца​​​. Дискуссия проходила в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы, где обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году.

Депутаты предлагали увеличить его на 500 рублей, Соколова же считала, что хватит и 288. При этом чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

В ответ Бондаренко предложил министру провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца в пределах прожиточного минимума. На это Соколова ответила, что на эту сумму может составить сбалансированное диетическое меню: "мы станем моложе, красивее и стройнее".

Она сообщила, что уже двадцать лет не ест мяса. "А курица — очень дешевая. Тем более если использовать сезонные наши овощи и фрукты, яблоки… Макарошки стоят всегда одинаково, и если покупать не "Монтеглиатти", — подчеркнула министр.

Видео вызвало серьезный общественный резонанс и вскоре в пресс-службе губернатора Саратовской области заявили о том, что после высказываний Соколовой о прожиточном минимуме глава региона отправил ее в отставку.