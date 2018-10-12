Футболисты молодежной сборной России разгромили сверстников из Македонии

В Туле прошел отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными России и Македонии. Наша команда одержала крупную победу с результатом 5:1.

Пятнадцать минут потребовалась нашим футболистам, чтобы выйти вперед. Удар Зелимхана Бакаева отбил вратарь Ристо Янков, но первым на добивание успел Ильзат Ахметов. Через три минуты Ахметов ассистировал Федору Чалову, который удвоил преимущество.

В начале второго тайма Бакаев после передачи Чалова довел преимущество до трех мячей. На 67 минуте Иван Обляков в четвертый раз заставил гостей начать с центра поля. Но через 7 минут ошибкой Ильи Жигулева воспользовался Марио Крстовски. Но точку в матче поставил наш футболист, а именно Георгий Мелкадзе, использовавший передачу Зелимхана Бакаева.

Сборная России выиграла 5:1 и, набрав 19 очков, занимает второе место в группе 7. Столько же у молодых австрийцев, с которыми наша молодежка сыграет в пос25 очков.леднем, 10 туре. Первое место досрочно заняла сборная Сербии, у которой 25 очков.