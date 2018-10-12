Выехал на переезд и погиб: в Омской области поезд столкнулся с автомобилем

Легковой автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом между станциями Жатва и Стрела в Омской области, в результате чего погиб водитель машины.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде, куда шофер выехал перед приближающимся составом, несмотря на запрещающий сигнал семафора.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать удара не удалось. В результате ЧП задержан пригородный электропоезд сообщением Иртышское — Омск.