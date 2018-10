Из мести футболисту Капернику шериф одел заключенных в одежду Nike

Шериф Робертс из американского штата Арканзас оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он фотографирует задержанных подозреваемых в футболках Nike и выкладывает снимки в Сеть. Журналисты увидели в этом насмешку над "непатриотичным" футболистом Колином Каперником, сообщает Fox16.

Спортсмен прославился после того, как в 2016 году отказался стоять во время исполнения американского гимна перед матчем. Вместо этого встал на одно колено. Таким образом Каперник выразил протест против прихода к власти Дональда Трампа.

Вскоре после этого компания Nike, которую Каперник представлял с 2011 года, разорвала с ним контракт. Впрочем, в 2018 году фирма решила возобновить сотрудничество с футболистом в честь 30-летия лозунга "Просто сделай это" ("Just Do It").

Такое решение компании вызвало протест у консервативно настроенных американцев. Некоторые даже начали жечь продукцию Nike, чтобы унизить "непатриотичного" спортсмена.

Журналист Шон Кинг, обнаруживший в Сети снимки заключенных в футболках Nike, считает, что их автор действовал из похожих соображений. "Это отвратительно", — написал Кинг.

The Sheriff in Union County, Arkansas is putting Nike t-shirts on people they arrest and making them wear them during mugshots.



Source says it is to mock Nike and Colin Kaepernick. Disgusting. pic.twitter.com/9z9Nw9hxuF