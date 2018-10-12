Косачев: Россия может симметрично ответить Британии за отказ выдать визы дипломатам

Москва готова принять симметричные ответные меры, если не удастся договориться с Великобританией о выдаче виз российским дипломатам.

"Если не получится договориться (с Великобританией), а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе", — сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам, из-за чего функционирование посольства затруднено — в нем осталось не более десятка сотрудников.

23 российских дипломата были высланы из Великобритании после происшествия в Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в этом происшествии Москву. Россия отвергает все обвинения и неоднократно предлагала провести совместного расследования, но в Лондоне на это не отреагировали.