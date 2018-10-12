РФ предупредила ОЗХО о готовящейся атаке с применением химоружия в Идлибе

Россия располагает данными о подготовке боевиками провокаций с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал постоянный представитель России при Организации по

запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, он обращался в Технический секретариат ОЗХО и передавал конкретную информацию о провокации в провинции Идлиб, в том числе фамилии главарей и количество бочек с хлором.

Шульгин отметил, что, несмотря на то, что решается вопрос о выводе боевиков из Идблиба и создании буферной зоны, по-прежнему сохраняется угроза провокаций с применением химического оружия.

Представители России неоднократно предупреждали мировое сообщество о готовящихся провокациях с применением химического оружия членами неправительственной организации "Белые каски" – чтобы обвинить в его использовании официальный Дамаск и оправдать авиационные удары западных стран по Сирии.