Путин обсудил с Совбезом положение РПЦ на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат отечественного парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Совещание было проведено в Москве после того, как президент России завершил свой рабочий визит в Могилев, где вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в Форуме регионов двух стран.

Ранее сообщалось о том, что Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также отменить анафему и все запреты, наложенные Русской православной церковью на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, и восстановить его, а также главу еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей — в церковных правах и сане.

В ответ в РПЦ назвали решения Константинопольского патриархата легализацией раскола, подчеркнув, что эти действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.