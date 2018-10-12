Тема:
Церковный раскол на Украине 1 час назад
Путин обсудил с Совбезом положение РПЦ на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине.
Как передает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.
В совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат отечественного парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Совещание было проведено в Москве после того, как президент России завершил свой рабочий визит в Могилев, где вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в Форуме регионов двух стран.
Ранее сообщалось о том, что Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также отменить анафему и все запреты, наложенные Русской православной церковью на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, и восстановить его, а также главу еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей — в церковных правах и сане.
В ответ в РПЦ назвали решения Константинопольского патриархата легализацией раскола, подчеркнув, что эти действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.
Ранее по теме
-
Детонатор украинской автокефалии: православные возмущены, а Порошенко празднует победу2 часа назад
-
На Украине усилят охрану храмов3 часа назад
-
Ватикан не будет контактировать с неканонической УПЦ6 часов назад
-
Константинополь провоцирует религиозную войну на Украине8 часов назад
-
Московский Патриархат: Константинополь перешел красную черту14 часов назад
-
Митрополит Иларион: решения Константинопольского синода беззаконны1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Саратовский министр поплатилась местом за слова о прожиточном минимуме
- Овчинина и Хейга двое суток будут обследовать врачи
- Арестован еще один сообщник Кокорина и Мамаева
- Константинополь провоцирует религиозную войну на Украине
- Кадыров трудоустроил кидавшегося банкой чеченца
Самое читаемое
-
Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев. Видео
- "Роскачество" назвало молоко, которое ни в коем случае нельзя пить
- Четвертая попытка? Шнура сняли в ЗАГСе с загадочной блондинкой
- Учительница пыталась совратить ученика откровенным селфи
- Грабитель выстрелил в голову продавцу при задержании. Видео
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Что оставила в наследство Монсеррат Кабалье
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Космонавты с аварийного "Союза МС-10" расскажут о своих действиях во время старта
- В столице открывается фестиваль NAUKA 0+
- Медицинскому университету имени Сеченова исполнилось 260 лет
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"