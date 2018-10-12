КХЛ. СКА выиграл у "Северстали" благодаря дублю Дацюка

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился четырьмя матчами. Капитан СКА Павел Дацюк забросил две шайбы в ворота "Северстали" и принес своей команде победу 2:0.

В Санкт-Петербурге СКА принимал "Северсталь" из Череповца. Решающим оказался второй период, когда капитан армейцев Павел Дацюк забросил две шайбы в ворота гостей. Первый раз Дацюк отличился в равных составах, второй, когда у СКА было на одного игрока больше. Встреча завершилась победой СКА 2:0.

Лидер Западной конференции ЦСКА столкнулся с сопротивлением "Адмирала" из Владивостока. ЦСКА никак не мог подобрать ключи к воротам "Адмирала". Более того, на 29 минуте приморцы повели в счете. Численное преимущество реализовал Александр Угольников. Только на 57 минуте армейцы смогли отыграться благодаря голу Максима Шалунова. В основное время ничья 1:1. Дополнительный период также не принес успеха ни одной из сторон. Буллиты лучше выполнили хоккеисты ЦСКА.

В Минске местное "Динамо" первым добилось успеха в игре с ярославским "Локомотивом". Гол Квинтона Хаудена остался единственным в первом периоде. Но пять следующих шайб влетели в ворота минчан – отличились Владислав Картаев, Рушан Рафиков, Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Петри Контиола. И только потом динамовец Дмитрий Буйницкий зажег красный свет за воротами гостей. "Локомотив" выиграл 5:2.

В Риге китайский "Куньлунь" с результатом 3:1 выиграл у минского "Динамо". В составе победителей шайбы забросили Вилли Лаюнен, Оллли Палонен и Брендон Ил. Единственный гол рижан провел Андрис Джеринс.

У ЦСКА 28 очков и первое место в Западной категории. У СКА 26 очков и третья позиция. "Локомотив" с 23 очками на четвертой позиции. 13 очков и восьмая строчка у рижского "Динамо". Их минские одноклубники с 10 очками расположились на последнем 12- месте. 12 место, но уже на Востоке у "Адмирала", набравшего 9 очков."Куньлунь" набрал 16 очков и идет девятым.