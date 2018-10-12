"Прыжок дружбы": Кадыров помирил Хабиба с Тимати

Рамзан Кадыров пообщался с Хабибом Нурмагомедовым и Тимати и помирил их. О своей радости от достижения взаимопонимания глава Чечни написал на своей странице в Instagram. Он сопроводил запись своими фотографиями с певцом и спортсменом.

Кадыров отметил, что считает и того, и другого "своими Братьями". Он рад, что взаимопонимание, которое он назвал главным в жизни, достигнуто. По словам Рамзана Кадырова, Тимати "с большим пониманием" принял доводы о том, что его репертуар должен соответствовать специфике региона, где он выступает. Хабиб Нурмагомедов, со своей стороны, заверил, что не собирался оскорблять лично Тимати, когда использовал крепкие выражения в своих постах. Кадыров рассказал также, что Тимати признался – он болеет за Хабиба вместе с Дагестаном, Кавказом, всей Россией.

"Наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы", — написал Кадыров. Он рассказал, что Тимати в шутку назвал это "Шалинский свадебный прыжок". Так, "назло всем злопыхателям", закончили свою ссору те, кого глава Чечни назвал "Братьями". "Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно — взаимопонимания", — отметил Кадыров. Он также поблагодарил Хабиба и Тимати за выдержку и понимание.

Ранее Рамзан Кадыров записал ролик, в котором призвал дагестанцев не заниматься ерундой, не чинить друг другу обид и наводить порядок. Тимати опубликовал это видео в своем Instagram.

Конфликт Хабиба Нурмагомедова с Тимати (Тимуром Беноевским) и певцом Егором Кридом начался из-за того, что Крид, получив через соцсеть угрозы, отменил свой концерт в Махачкале. Тимати заявил, что угрозы возникли потому, что на жителей Дагестана повлиял Хабиб, а боец смешанного стиля, в свою очередь, обидел Крида, отметив, что отмена его концерта – невеликая потеря.