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12 октября 201823:25

"Прыжок дружбы": Кадыров помирил Хабиба с Тимати

Instagram / za_kadyrov_95

Рамзан Кадыров пообщался с Хабибом Нурмагомедовым и Тимати и помирил их. О своей радости от достижения взаимопонимания глава Чечни написал на своей странице в Instagram. Он сопроводил запись своими фотографиями с певцом и спортсменом.

Кадыров отметил, что считает и того, и другого "своими Братьями". Он рад, что взаимопонимание, которое он назвал главным в жизни, достигнуто. По словам Рамзана Кадырова, Тимати "с большим пониманием" принял доводы о том, что его репертуар должен соответствовать специфике региона, где он выступает. Хабиб Нурмагомедов, со своей стороны, заверил, что не собирался оскорблять лично Тимати, когда использовал крепкие выражения в своих постах. Кадыров рассказал также, что Тимати признался – он болеет за Хабиба вместе с Дагестаном, Кавказом, всей Россией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное в нашей жизни — взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми... И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно — взаимопонимания!

Публикация от @ za_kadyrov_95 12 Окт 2018 в 8:33 PDT

"Наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы", — написал Кадыров. Он рассказал, что Тимати в шутку назвал это "Шалинский свадебный прыжок". Так, "назло всем злопыхателям", закончили свою ссору те, кого глава Чечни назвал "Братьями". "Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно — взаимопонимания", — отметил Кадыров. Он также поблагодарил Хабиба и Тимати за выдержку и понимание.

Ранее Рамзан Кадыров записал ролик, в котором призвал дагестанцев не заниматься ерундой, не чинить друг другу обид и наводить порядок. Тимати опубликовал это видео в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95 )))

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 12 Сен 2018 в 1:17 PDT

Конфликт Хабиба Нурмагомедова с Тимати (Тимуром Беноевским) и певцом Егором Кридом начался из-за того, что Крид, получив через соцсеть угрозы, отменил свой концерт в Махачкале. Тимати заявил, что угрозы возникли потому, что на жителей Дагестана повлиял Хабиб, а боец смешанного стиля, в свою очередь, обидел Крида, отметив, что отмена его концерта – невеликая потеря.

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