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12 октября 201822:42

"Химки" уступили "Олимпиакосу" в первом матче баскетбольной евролиги

EPA

Подмосковные "Химки" неудачно стартовали в баскетбольной евролиге, проиграв на своей площадке греческому "Олимпиакосу" 66:87. Не помогли 34 очка лидера химчан Алексея Шведа.

Первая четверть прошла при небольшом преимуществе хозяев паркета 22:20. Но во втором периоде клуб из Пирея вышел вперед и ушел в отрыв 24:12. Третья четверть снова за "Химками" 20:19. Но в четвертое опять сильнее был "Олимпиакос", который и праздновал победу с перевесом в 21 очко.

Следующий матч "Химки" проведут 17 октября в Стамбуле против "Фенербахче". "Олимпиакос" примет в Пирее испанскую "Басконию".

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