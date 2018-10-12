Бразильцы одержали нелегкую победу над сборной Саудовской Аравии

В голландском Дордрехте прошел товарищеский матч между сборными Бразилии и Саудовской Аравии. Бразильцы одержали победу с результатом 2:0.

Аравийцы оказали серьезное сопротивление пятикратным чемпионам мира. Только на 42 минуте южноамериканцам удалось забить первый мяч. Отличился Габриэл Жезус. Этот го долгое время оставался единственным.

За пять минут до конца встречи красную карточку заработал вратарь аравийцев Мохаммед Аль-Оваис. Второй мяч пропустил уже заменивший полевого игрока Мустафа Малайекаб. Защитник Алек Сандо закрепил победу сборной Бразилии в добавленное арбитром время.