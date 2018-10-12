В Израиле в ходе столкновений с армией погибли семь палестинских арабов

Семь палестинских арабов убиты израильскими военнослужащими в ходе столкновений, проходивших в пятницу в секторе Газа. Пострадали более 250 человек. Из них 150 человек, в том числе 50 подростков, получили огнестрельные ранения.

С 30 марта палестинские арабы проводят в секторе Газа акции протеста. Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военными и полицией приобретают по пятницам, сообщает ТАСС.

По подсчетам израильских военных, в эту пятницу участие в беспорядках принимали около 14 тысяч палестинцев. Демонстранты бросали камни, взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и гранаты в израильских солдат и пограничное заграждение.

Солдаты, как сообщили в Армии обороны Израиля, задействовали в ответ средства по восстановлению контроля над толпой и открывали огонь в соответствии со стандартными процедурами.